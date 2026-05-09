プロ野球パ・リーグは8日、各地で3試合が行われました。首位オリックスは5位日本ハムと対戦。プロ初登板で初先発となった宮國凌空投手が3回2失点でゲームを作ると、その後は4投手を細かく継投させ無失点リレー。打線は1-2とビハインドの4回に森友哉選手が2ランを放ち逆転。8回にもこの日2本目となるソロで追加点を挙げると、マチャド投手がリードを守り切り接戦に勝利しました。2位ソフトバンクは6位ロッテに対し、終盤9回にドラマ