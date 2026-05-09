7月20日スタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）のヒロイン役として、生見愛瑠の出演が発表された。生見のカンテレドラマ出演は初となる。【別カット】『GTO』ヒロイン役の生見愛瑠『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。28年ぶりの連続ドラマ復活となる今作では、時代背景