タレントの重盛さと美が3日までにInstagramを更新。ロングヘアをカットした最新ショットを披露した。【写真】4月には胸に届くほどの長い髪だった重盛さと美ビフォー＆アフター重盛が「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ミディアムヘアにした重盛がショート丈のニットを着てウエストをあらわにする姿が収められている。4月の投稿では胸に届くほどの長い髪