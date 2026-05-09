非協力的な夫に対して不満を持つ妻は少なくありません。筆者の友人・H代もその一人。協力しないくせに指示ばかり出す夫に辟易としていました。そんなH代の堪忍袋の緒が切れ、夫に反撃したエピソードをご紹介しましょう。 何もしない夫 私は夫と中学生の息子の3人家族。夫は、とにかく口うるさいくせに自分では何もしない人で、息子が生まれても家事・育児には非協力的でした。 最近は自分が義両親から頼まれたこ