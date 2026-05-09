２０００年代に“セレブタレント”でブレイクしたタレント・マリエ（３８）が近影をアップした。日本時間８日までにインスタグラムで「屋内から屋外へ移動する時の、私の定番の夏のコーディネートです」とつづったマリエ。「プールサイド１日コーデ」と涼しげで開放的なファッションを披露した。最近は日本での露出が減ったマリエ。バラエティーや雑誌していた頃のキュートな姿からだいぶ雰囲気が変わっている。マリエはフジ