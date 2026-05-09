モナコが南野拓実の近影を投稿昨年12月に負った左膝前十字靭帯断裂の大怪我からの復帰を目指しているサッカー日本代表MF南野拓実が、ボールを使ったトレーニングを再開した。所属するモナコの公式Xが8日、動画を公開。元気な姿に、代表復帰を期待するファンから「泣きそう」「W杯間に合う！？」といった声があがっている。モナコ公式Xは「タキとサリがついにボールを取り戻した」と記して、南野と同僚のモハメド・サリスがトレ