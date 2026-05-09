元日向坂４６で女優の影山優佳が誕生日を迎え、多くの祝福が寄せられている。９日までにインスタグラムを更新し、「影山優佳、２５歳になりましたそして、活動開始から１０年を迎えることができました。いつもたくさんの応援をありがとうございます。」と、誕生日を迎えたことを報告。バースデープレートを手に笑顔の写真を公開し、「たくさんの方に、私たちの活動１０周年と生まれてきたことを祝ってもらえて、生きてきてよ