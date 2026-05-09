〈「結婚できなきゃ生きていけない」三菱財閥の御曹司が“とある絶世の美女”に貢いだ規格外の結婚費用の内情《十数億円という試算も…》〉から続く江戸時代から続く大坂の富商をルーツに持つ住友財閥。その歴史は、強大な権力を持った「番頭（専門経営者）」たちによる徹底したコントロールの歴史でもあった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）1890年、住友家の当主と跡取りが相次いで病死すると、実権を握ろうとした母親