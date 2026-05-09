戦後、GHQによる財閥解体を経て、三菱の岩崎家や住友家の人々は自グループの役員として復帰を果たしていった。しかし、三井財閥の総領家である三井一族だけは事情が違った。彼らは三井系企業に就職できても、決して役員には昇進できなかったのだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ、三井グループの専門経営者たちは“ご主人方”である三井家を徹底的に遠ざけようとしたのか？経営史学者・歴史家の菊地浩之氏による『