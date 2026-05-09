誰もが等しく経験する最愛の人との別れ――かけがえのない家族の死とどのように向き合い、悲しみから始まる新たな人生を過ごしているのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは107歳まで生きた母・吉行あぐりさんを看取った女優・吉行和子さん（2025年逝去）の思い出を紹介。90歳から始まった“第二の人生”が始まった母となぜメキシコ旅行に？月刊「文藝春秋」に掲載された魂の記録を1冊にまとめた新書『目覚める