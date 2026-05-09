2月28日、アメリカ・イスラエルの攻撃で始まったイラン戦争。イラン国内の死者数は3000人を超え、原油価格の上昇により、私たちの生活にも影響が及ぶ。未来はどうなる？ 池上彰が中東研究者・高橋和夫氏を直撃。現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」に掲載された対談の一部をお届けします。（4月13日収録）【写真】この記事の写真を見る（3枚）ホルムズ海峡の封鎖は中国への圧力に池上イラン