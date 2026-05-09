〈イラン戦争はどうなる？ 池上彰が中東研究者・高橋和夫を直撃「ホルムズ海峡の逆封鎖は…」「トランプ大統領は7月4日までに決着をつけたい」〉から続く2月28日、アメリカ・イスラエルの攻撃で始まったイラン戦争。イラン国内の死者数は3000人を超え、原油価格の上昇により、私たちの生活にも影響が及ぶ。未来はどうなる？ 池上彰が中東研究者・高橋和夫氏を直撃した対談の一部をお届けします。（4月13日収録。対談全文は現在配