◇プロ野球パ・リーグ西武4-2楽天(8日、ベルーナドーム)西武が2連勝。今季初めて貯金1をマークし、西口文也監督も「うれしいですね。最近は常に打っていいゲームが出来ている」と喜びました。この日は6回1アウト1、2塁から、5番・林安可選手、6番・平沢大河選手の連続タイムリーで3点を先制。1点差に迫られた8回には、途中出場の長谷川信哉選手が3号ソロを放ち、勝利をたぐり寄せました。試合後、西口監督は「1イニングでの複数