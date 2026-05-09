「飲食物の持ち込みはご遠慮」ただし食事は4日前までに予約JR四国が「ものがたり列車」と呼んでいる観光列車は、飲食物を車内に持ち込むことが原則禁止されています。食事の事前注文をせずに乗り込んだところ、意外な展開が待ち受けていました。 【至福すぎる…】これが「伊予灘ものがたり」の車内と食事です！（写真22枚）「ものがたり列車」はJR四国管内に3つ。愛媛県の瀬戸内海（伊予灘）を見渡せる予讃線旧線（愛称：愛ある