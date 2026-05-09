さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。本稿では、2026年5月に開催されるKDDIの「au PAY」などでお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。 Vドラッグとドトールグループの買い回りで1000ポイント当たる Vドラッグとドトールグループの各対象店舗で、それぞれ1回200円以上をau