各球団で採用が広まっているバント。なぜ衰退傾向にあった小技は活かされているのか(C)Getty Images2015年ごろから広まり始めた「フライボール革命」など昨今の米球界内では、パワーを押し出した“打者改革”が続いてきた。それに抗うように、投手たちの進化も急激に促進。昨年のメジャーリーグにおける平均球速が94.3マイル（約151.7キロ）と人間の眼では対応しきれない次元に入りつつある。そうした中で、ひそかに見直されつ