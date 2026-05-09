通学時、電車の事故で駅のホームは大混雑。【まさかの展開】「電車にのらなきゃ」とホームへ向かおうとしたら、40代ぐらいの女性がこちらをめがけて駆け寄って来る電車に乗らなければ、でも人波に飲まれて大ピンチに。すると、どこからともなく......。神奈川県在住の10代女性・Tさんの体験談。＜Tさんからのおたより＞私が中学1年生のときの、電車通学中のことです。たまたまその日は、事故が起きていました。電車から降りてくる