米バージニア州アーリントンで、住民投票に参加する人たち＝4月【ワシントン共同】米南部バージニア州の最高裁は8日、同州の連邦下院選挙区を巡り、4月の住民投票で承認された野党民主党が有利になる区割り変更は無効との判断を示した。投票実施までの手続きが州憲法に違反していたと指摘した。米メディアが伝えた。11月の中間選挙を控え、民主党にとっては打撃。トランプ大統領は交流サイト（SNS）で「大勝利だ」と歓迎した。