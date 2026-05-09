◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）久しぶりの快音が響いた。両軍無得点の６回１死一、二塁。西武・林安可外野手が「低めの変化球に惑わされずに、浮いてきたところをしっかりと捉えることができた」と相手先発・ウレーニャの１５３キロツーシームを捉えた打球はぐんぐん伸び、左中間を割った。チームに４試合連続の先制を呼び込む、２点適時二塁打。林安可にとって、４月２５日・楽天戦（楽天モバイル）以来