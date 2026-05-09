「ラフは長いし、グリーンも速い。ピンポジ（ピン位置）だって難しい。頭が痛いですよ」【もっと読む】原英莉花にあって渋野日向子にないもの選手たちからこんなボヤきが聞こえてくる今回の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」（茨城GC西C=6718ヤード・パー72）は、女子プロ協会が主催する公式競技。選手が「国内メジャー」と呼ぶだけあって、通常の冠大会に比べてシビアなセッティングになっている。だ