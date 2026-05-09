人気ワイン漫画『神の雫』とファミリーマートがコラボした話題のワインシリーズが復活。それに先駆けて開催された発表会・テイスティングイベントでは、全12種類のワインを一挙に体験できる贅沢な空間が広がりました。さらに、見取り図のお二人によるユニークな表現や、来場者による人気投票など、五感で楽しめる内容が満載。ワイン好きはもちろん、初心者でも楽しめる注目イベントの様子をたっぷりレポ&#