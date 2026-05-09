「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）絶好調男が止まらない！広島・坂倉将吾捕手（２７）が５号ソロを含む２安打１打点。二回に一塁内野安打で１１試合連続安打とすると、四回には高梨の直球を右中間席へ運んだ。４月下旬に１割台だった打率は３割に到達し、本塁打数は早くも昨季に並んだ。チームは敗れ最下位の中日と１ゲーム差に迫られたが、４番のバットがチームの危機を救う。ガツンと耳に残る打球音が本拠