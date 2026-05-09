Ｊ１ＦＣ東京は明治安田Ｊ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（６月６日、ＭＵＦＧ国立）を「ＢｉｇＴｈａｎｋＹｏｕＤａｙ」と題して開催。同試合のスペシャルゲストとしてタレントの江頭２：５０が来場すると発表した。江頭２：５０が国立競技場で初の全力パフォーマンスを披露。試合開始前に「国立最終熱戦」の応援パフォーマンスで会場を盛り上げる。ＦＣ東京はＪ１百年構想リーグＥＡＳＴで好調な戦いを