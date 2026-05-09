お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の5月10日放送回では、宮城県仙台市に暮らす53歳の夫と35歳の妻が登場します。【写真】中洲のNo.1ホステスに一目ぼれ10年思い続けた53歳夫の現在の姿かつて妻は、福岡・中洲のキャバレーで月に最高270もの指名を受けていたNo.1ホステス。一方の夫は、30代で2度の離婚を経験し、も