◇プロ野球セ・リーグ中日9ー2巨人（5月8日、バンテリンドーム）2-9と大敗した巨人。阿部慎之助監督は5回に先発のウィットリー投手のエラーからピンチを広げたことについて「取れるアウトを取れないとね、ああいう流れにつながっちゃうっていう」と試合後に振り返りました。この日は柳裕也投手対策として、左バッターを並べましたが、当たりは出るものの、なかなか点数につなげられませんでした。「どう点につなげるかっていう、