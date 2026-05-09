ボクシング4団体統一王者の井上尚弥選手(33)が今後のボクシング人生を語りました。2日に行われた4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで中谷潤人選手に判定勝ちを収めた井上選手が6日、日本テレビ「news zero」に生出演しました。6年前、当時26歳の時に受けたインタビューの映像が流れると、当時の井上選手は「ゴールは35歳、最終で挑みたいのはフェザー級」と語っていました。このVTRをみた井上選手は「(気持ちは)変わ