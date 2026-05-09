元日本テレビアナウンサーで、皇室ジャーナリストの久能靖さんが2日、老衰のため横浜市の施設で死去した。90歳だった。8日、共同通信が伝えた。【写真】丸岡いずみが追悼…在りし日の久能靖さん葬儀は親族で行った。久能さんは、日本テレビのアナウンサーとして日中国交回復など歴史的場面の中継を担当、1972年の「あさま山荘事件」では警官隊突入の際に約9時間にわたり実況中継した。フリー転身後もテレビ番組『皇室日記』