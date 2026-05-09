藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。5月2日（土）の放送は、元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんが登場！ 本記事では、6月から開催される「FIFAワールドカップ26（以下、W杯）」において、日本がグループリーグで戦う3ヵ国について語った模様をお届け