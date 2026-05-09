ダウ平均はほぼ横ばい、ハイテク関連は買いが目立つ＝米国株概況 直近の上昇に対して、昨日はいったん調整売りが入ったが、今日は再び上昇基調に復した。これまでの上昇同様にハイテク中心の買いが目立っており、ナスダックは史上初となる２６０００台を付け、その後も上昇が続く展開。一方ダウ平均はハイテクの買いが支えとなったものの、ナスダックほどの上昇にはならず、場中はマイナス圏に沈む場面も見られた。終値もほぼ