米債利回りはやや低下も大きな動きにならず＝米国債概況 米１０年債利回りは今週初めの４．４６％台から昨日４．３１４％まで低下も、その後NY午後に４．４０％前後まで反発。今日は東京朝からやや重くなり、NY昼前にかけて４．３４４１％まで下げたが、その後反発。米雇用統計で平均時給の伸びが予想を下回ったことで、物価高警戒がやや後退したことなどが利回り低下につながったと見られる。 ７日の水準に届かずに反発