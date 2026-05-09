ぼる塾・田辺智加といえば大のスイーツ好きとして知られるが、写真を撮るのが苦手。SNSのフォロワーからもショックなことを言われたそうで、“映え”写真のためにまさかの行動に……。 【TVer】かまいたち山内がセクシー系マッサージの客引きのお姉さんに「イクジナシ」と言われた理由とは？ SNSに食べ物の写真を投稿しているという田辺。しかし「ライトの具合なのか、本当に写真を撮るのが下手で