「有力馬次走報」(８日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆２５＆２６年フェブラリーＳの覇者で、前走のかしわ記念４着だったコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村）に左前脚球節前面に骨膜が出たことと、第４中手骨の骨折が判明。全治３カ月と診断された。所属する社台グループオーナーズがホームページで発表。同馬は８日に福島県の