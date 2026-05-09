【ワシントン共同】トランプ米政権は8日、各国・地域への10％の代替関税を違法とした米国際貿易裁判所の判決を不服として、連邦高裁に上訴した。ホワイトハウスのクシュ・デサイ報道官は共同通信の取材に「最終的には勝利できると確信している」とコメントし、強気の姿勢を示した。政権は2月、連邦最高裁が違法と判断した「相互関税」に代わる措置として、通商法122条を根拠に代替関税を導入した。だが貿易裁は今月7日、トラン