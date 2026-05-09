この週末は、日曜日を中心に広い範囲で晴れて、行楽日和になるでしょう。空気の乾燥と紫外線、寒暖差に注意が必要です。きょうは、沖縄は梅雨前線、北陸から北は北海道付近にある上空に寒気を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定です。さらに等圧線がこみ合っていますので、北日本を中心に台風並みの暴風が吹き荒れるおそれがあります。ただ、西・東日本は晴れの天気をもたらす高気圧に覆われますので、九州から関東に