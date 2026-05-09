「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）クロッカスＳの覇者オルネーロは２枠３番。宮田師は「外の方がスムーズなイメージでしたが、この子自身は内枠の時に好走しているので。気にせず、与えられた枠で頑張ります」とまずまずの感触。金曜朝は美浦のダートコースをキャンターで２周。「ゆっくり入って、最後に少し伸ばしました。これまで使ったなかでも一番メリハリの利いた、素晴らしい馬体でレースに向かえると思う」と