7月20日からカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ枠で放送される反町隆史主演ドラマ『GTO』のヒロイン役に生見愛瑠が決定した。 参考：反町隆史が50代で再び『GTO』に挑む真意テレビドラマへの恩返しと親子3世代を繋ぐ願い 藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。 1998年の放送当時は、大がかりなロケーシ