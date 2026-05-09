セリエA 25/26の第36節 トリノとサッスオーロの試合が、5月9日03:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはジョバンニ・シメオネ（FW）、アリュー・ヌジエ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）らが先発