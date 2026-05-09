行きつけの店を持つ人は多いが、人付き合いの多い芸人がすすめる店となれば、その信頼度はぐっと高まる。2025年に人工股関節の手術を終えた空気階段・鈴木もぐらが、退院後にオズワルド畠中と行った店とは？さらに、下積み時代を支えた「安くて長居できる」チェーン店や、ネタ作りの裏側も明かされる。食に一家言あるもぐらが語り尽くす、“うまくて安い”名店の数々。※本稿は、お笑い芸人の鈴木もぐら『没頭飯』（ポプラ社）の一