リーグ・アン 25/26の第33節 Rランスとナントの試合が、5月9日03:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。 Rランスはラヤン・フォファナ（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、マティス・アブリン（FW）、フレデリック・ギルベール（DF）らが先発に名を