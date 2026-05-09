プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第7節 スタンダールとルーベンの試合が、5月9日03:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、アドナネ・アビド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、ソリー・カバ（FW