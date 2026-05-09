GW明け。全然やる気が出ない。スマホばかり見ていて、ただ時間ばかりがすぎていく――そんな人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）会社を辞めた。しばらく経つと不安で眠れなくなった30歳でニートになった。最初の数