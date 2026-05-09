「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）２歳マイル王者のカヴァレリッツォは２枠４番の好枠となった。「枠にこだわりはなかったが、そういったなかでも偶数というのはいいのでは」と吉岡師は納得の表情。輸送前日の金曜は栗東坂路を軽く１本。「雰囲気はすごく良かった。もう少し走りたいといった感じで、最後の調整としてはこの上ないもの」と絶好の仕上がりだ。皐月賞は１３着だったが、実績のあるマイルで地力を見せる