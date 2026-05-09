◇パ・リーグソフトバンク6─5ロッテ（2026年5月8日京セラドーム）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が8日、ロッテ戦で急逝した兄・洋介さんにささげるアーチを放った。3回2死一塁でロッテの先発・広池のスライダーを捉え、右翼席に飛距離131メートルの先制2ラン。ダイヤモンド一周中には天を仰ぎ、手を合わせながら本塁を踏む。7歳上で野球好きだった兄との早過ぎる別れに涙を流した。チームは9回に2点差を逆転し、今季