「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）エコロアルバは金曜朝、美浦坂路を４Ｆ７１秒前後で２本駆け上がった。昨年の朝日杯ＦＳ４着以来の実戦にも、寺河助手は「イライラもしていないし、休み明けの感じはしない。攻め馬でもしっかり動けているので問題ありません」と好仕上がりを強調する。枠順は５枠１０番に決定。「内過ぎず、（後入れの）偶数枠でいいんじゃないですかね。他馬の動きを見ながら行けると思うし、いい