「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）ファルコンＳで重賞Ｖ２を飾り、今度こそＧ１タイトルをつかみたいダイヤモンドノットは４枠７番に決まった。福永師は「どの枠でもうまく走ってくれると思うけど、スタートが速いし、真ん中くらいでいい」と歓迎の意。金曜朝は栗東の角馬場で最終調整を完了した。「雰囲気も悪くないし、追い切りのなかで体も増えてパンプアップできた。狙ったレースにいい状態で輸送できそう」と万