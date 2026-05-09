ソフトバンクは8日、育成選手の藤原大翔投手（20）と支配下選手契約を結んだと発表した。新たな背番号は22。みずほペイペイドームで記者会見に臨み、「ホークスのエースになれるように頑張りたい」と意気込みを語った。藤原は地元・福岡出身の3年目右腕。今春キャンプ中にはWBC日本代表の壮行試合で登板し、自己最速を更新する156キロの直球を武器に1回を無安打無失点に抑えた。ファーム・リーグでは6試合、27回2/3を投げて防