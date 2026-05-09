◇パ・リーグソフトバンク6─5ロッテ（2026年5月8日京セラドーム）選手会長が劇的サヨナラ勝ちの口火を切った。ソフトバンクの栗原が3―5の9回先頭で横山の直球を捉えて右翼席へ運ぶ3試合ぶりの9号ソロ。リーグトップの日本ハム・万波に1本差に迫った。小久保監督は「栗原のホームランで1点差になった後に（2死一塁から野村）勇がよくスチールしましたね。あれが結果的にサヨナラにつながった」と劇勝を振り返った。