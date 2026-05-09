「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）チャーチルダウンズＣ３着から参戦するバルセシートは７枠１４番からの発進。松下師は「欲を言えばもう少し内が良かったけど、偶数に越したことはないし、極端過ぎなくて良かった」と笑みを浮かべる。マイルでの４戦は全て上がり最速と未完成ながら末脚の切れ味は抜群。「厚みが出て、少しずつたくましくなっている。スローにはならないと思うし、展開が向けば」と２０年２着の姉レ