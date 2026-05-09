◇パ・リーグソフトバンク6─5ロッテ（2026年5月8日京セラドーム）ソフトバンクの大津が開幕5連勝を目指し9日のロッテ戦に先発する。今季同カード初登板で「ソト、ポランコの一発に警戒。長打は怖いので低めに。一人一人を大事にして長いイニングを投げたい」と話した。今季5試合に登板して全て7イニングを投げきり、防御率1.03と安定した投球を続けている。