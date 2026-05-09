◇パ・リーグソフトバンク6─5ロッテ（2026年5月8日京セラドーム）ソフトバンクの杉山が27日ぶりに1軍マウンドに復帰し1回を無失点に抑えた。3―5の7回に登板し、2死一、三塁のピンチを背負うも友杉を空振り三振に抑えた。直球は最速155キロを記録した。4月11日の日本ハム戦（エスコン）後に自らの投球に納得いかず左手でベンチを殴打。骨折し手術を受けていた。小久保監督は「走者は出したがゼロで戻るのが一番。思った